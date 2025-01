Rival na Austrália compara João Fonseca a nº 1 do mundo: 'talento extremo'

Adversário de João Fonseca na segunda fase do Australian Open, o italiano Lorenzo Sonego colocou o jovem brasileiro no patamar do número 1 do mundo Jannik Sinner (ITA). O europeu ocupa a 55ª colocação do ranking mundial e exaltou o "talento extremo" do brasileiro de 18 anos.

Eu joguei contra ele [João Fonseca] ano passado, é um jogador muito forte, está ganhando cada vez mais consciência e, acima de tudo, continuidade. [...] Ele é um jogador de talento extremo e, portanto, [é] certo de que sua escalada será muito rápida, como ele fez no último mês. Ele ganhou muitos jogos, está confiante, está jogando um ótimo tênis, então ele assusta a todos. Lorenzo Sonego