Fonseca exalta torcida e comemora vitória em português: 'Aqui é Brasil'

João Fonseca vibrou em português ao celebrar a sua vitória sobre o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, em sua estreia na chave principal do Australian Open.

O que aconteceu

O carioca de 18 anos encerrou sua entrevista pós-jogo, ainda na quadra, gritando: "Aqui é Brasil, vamos!". Ele bateu o rival por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5).

O fenômeno do tênis destacou o apoio da torcida na Austrália e agradeceu aos brasileiros presentes. Falando em inglês, o estreante em Grand Slam também manteve os pés no chão sobre sua sequência no torneio e frisou que só está focando em aproveitar o momento.