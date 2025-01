Fonseca dá show, domina top 10 Rublev e vence estreia no Australian Open

João Fonseca tem 18 anos, fazia a primeira partida de sua vida em uma chave principal de slam, jamais havia enfrentado um top 10 e tinha como adversário nesta terça-feira, em uma das maiores quadras do Australian Open, o experiente Andrey Rublev, número 9 do mundo. Depois que a primeira bolinha entrou em jogo, porém, era o brasileiro que parecia o tenista mais maduro. O carioca anulou a forte direita do oponente, fez um tie-break espetacular para vencer o set inicial e fechou as portas para todas tentativas de reação de Rublev. No fim, anotou uma memorável vitória por 7/6(1), 6/3 e 7/6(5) em 2h23min para vencer pela primeira vez em um slam e avançar à segunda fase do Australian Open.

A vitória faz de Fonseca o brasileiro mais jovem da história a ganhar uma partida de simples na chave principal do Australian Open. Ele deixa para trás na lista os nomes de Maria Esther Bueno (20 anos e 3 meses quando venceu pela primeira vez no torneio, em 1960) e Gustavo Kuerten (20 anos e 4 meses em 1997).

Depois de vencer o ATP Next Gen Finals, no fim do ano passado, o Challenger 125 de Camberra, no início deste ano, e os três jogos do qualifying em Melbourne, na semana passada, João Fonseca alcança a marca de 14 vitórias consecutivas.