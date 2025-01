NBA e esportes americanos em colapso com os incêndios em Los Angeles

Eu tinha que ver com meus próprios olhos, e não estava preparado para o que vi JJ Redick, técnico do Lakers

Quando os incêndios começaram na Califórnia, o Lakers estava em viagem disputando jogos da NBA. Chelsea, que é casada com Redick há quase 20 anos, fugiu com a babá e os filhos quando os incêndios começaram. Eles atualmente estão em um hotel.

É desvastação e destruição completas. Tudo se foi. Eu não acho que você pode se preparar para algo assim. Nossa casa se foi JJ Redick

Redick falou sobre as coisas que se perderam no incêndio. "Há certas coisas que você não pode substituir", disse o técnico do Lakers, relembrando desenhos feitos por seus filhos e outras memórias de sua família.

Lakers coach JJ Redick with a lot of perspective on losing his rental home in Pacific Palisades and supporting his neighbors pic.twitter.com/1RvQSCbYMD -- Mark Medina (@MarkG_Medina) January 10, 2025

Mais famílias afetadas

Além de JJ Redick, outros ícones dos esportes na Califórnia estão sofrendo com os incêndios. A mãe de Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, também precisou ser evacuada. Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, rival do Lakers na NBA, também foi deslocado com a famíla.