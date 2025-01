Quando será o próximo jogo de João Fonseca no Australian Open?

O jogo contra o número 9 do mundo será uma das grandes atrações do dia. Além da presença de Rublev, a próprio promessa brasileira do tênis vem atraindo alta expectativa no meio do esporte. João desponta até como um dos favoritos nas casas de apostas para conquistar o torneio.

O Australian Open está sendo transmitido pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+. O horário em Melbourne está 14h à frente do de Brasília.

Fonseca vive fase iluminada e ostenta uma invencibilidade de 13 jogos, embalado pelos títulos do Next Gen e do Challenger de Camberra.