Brasileira revê 1ª algoz 5 anos após seguir no UFC pela filha recém-nascida

Quando lutei com ela, eu tinha acabado de ter filha e, honestamente, não estava pensando em ser campeã do UFC. Eu não tinha nem imaginado. Ainda estava vendo se eu gostava mesmo de lutar MMA, ainda estava meio recente em tudo. Hoje em dia eu já me vejo chegando e ganhando o cinturão, já me vejo batendo de frente com todas as meninas tops.

Já passei por várias batalhas e, mesmo assim, ainda tem muita crítica. Então, estou louca para as pessoas verem. Acho que será uma grande diferença.

A filha já começa a seguir os passos de Mackenzie e estará torcendo na arquibancada do UFC Apex. A pequena Moa mostra desde cedo que leva jeito como lutadora e tem "sangue no olho", conforme conta, com brilhos nos olhos, a mãe coruja.

Moa leva [jeito para a luta], ela é sangue no olho. Quando ela vai com os amiguinhos, aí ela não quer finalizar. Eu falo 'Vai no braço' e ela responde: 'Não, é minha amiga'. Agora, quando ela treina comigo, ela quer arrancar a minha cabeça, ela quer bater, dar cotovelada, fazer tudo (risos).

O que mais Mackenzie disse

Legado passado para filha: "Sinto que eu estou seguindo os mesmos passos que aconteceu com meu pai, vendo ele lutar, vencer, perder, bater peso, todo o treinamento. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas tem todos os valores, a disciplina. E eu acredito que estou fazendo isso com minha filha. Eu sempre pensei que o meu jeito de educar ia ser mais por ser exemplo do que ficar mandando, mandando, mandando. Então, eu fico muito feliz que a minha filha também está adorando. Mas é muito legal de ver esse legado."