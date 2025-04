Rashad Evans e Rampage Jackson cancelam luta de boxe após problemas contratuais

A esperada luta de boxe entre Rashad Evans e 'Rampage' Jackson, marcada para o próximo sábado (12) no evento ICS Mania 1, foi oficialmente cancelada. Os ex-campeões do UFC, que estavam programados para se enfrentar no ringue de Albuquerque, Novo México (EUA), não vão mais protagonizar o embate principal devido a "desafios inesperados" e problemas relacionados a obrigações contratuais não cumpridas.

Em um comunicado divulgado recentemente, Evans explicou que a decisão de não participar do confronto não foi fácil, mas foi necessária por conta de complicações com a organização do show. No vídeo publicado em seu Instagram, 'Suga' foi enigmático e se limitou a afirmar nas redes sociais que o impasse será resolvido legalmente.

"Essa decisão foi algo que não queríamos tomar. Sabíamos o quanto os fãs estavam ansiosos para o evento, e nós também estávamos. Encontramos alguns desafios inesperados com a promoção e algumas obrigações contratuais chave não foram cumpridas conforme planejado. Deixem os advogados lidarem com isso", disse.