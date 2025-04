Popó provoca e promete nocaute rápido contra ex-marido de Sabrina Sato

No entanto, Duda, que completará 42 anos justamente no dia do duelo, não se intimidou. Mesmo com o tom confiante do rival, o ator, ex-marido da apresentadora Sabrina Sato, está ciente da responsabilidade de sua estreia e promete mostrar o melhor do seu desempenho.

"Estou só vivendo a luta, treinando como se não houvesse amanhã, estudando boxe, estudando cada movimento do Popó, fazendo o meu dever de casa. Não sou eu, esse cara que vai te enfrentar não está pronto ainda, a gente está forjando ele treino após treino, round após round, e em respeito a toda a sua carreira, tudo que sempre admirei como fã do esporte e da tua carreira particularmente, vou entregar o máximo de mim para chegar lá naquele ringue e trocar porrada da melhor forma possível", contou o ator.

Histórico de Popó no 'FMS'

Prestes a entrar em ação pela sexta vez sob a bandeira do Fight Music Show, Popó segue invicto na organização. Em sua primeira experiência, o veterano empatou com o comediante Whindersson Nunes. Nas três edições seguintes, o brasileiro não deu chances e nocauteou, respectivamente, Jose 'Pelé' Landi, Junior Dublê e Kleber 'Bambam'. Já em sua mais recente aparição, no 'FMS 5', Acelino desbancou o também pugilista argentino Jorge 'El Chino' Miranda na decisão unânime dos juízes.

