Top 10 e 'explosivo': quem é o adversário de Fonseca no Australian Open

João Fonseca pegou uma pedreira na primeira rodada da chave principal do Australian Open. Ele terá pela frente o russo Andrey Rublev, que está no top 10 e era o melhor ranqueado que um dos atletas que passaram do classificatório poderia enfrentar.

Quem é o adversário

Rublev é o atual número 9 do mundo. Natural de Moscou, ele chegou a ser o quinto do ranking em setembro de 2021, sua melhor posição na carreira. Já disputou uma partida em 2025 e foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan (#57) no ATP 250 de Hong Kong.

O russo está em sua 12ª temporada como profissional. O tenista de 1,88m se profissionalizou em 2014 e conta com um retrospecto positivo: 335 vitórias e 185 derrotas até então.