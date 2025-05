Avaí empata com Atlético-GO, perde chance de liderar Série B e é vaiado pela torcida

Avaí e Atlético-GO fizeram um duelo movimentado, especialmente no primeiro tempo, mas não conseguiram tirar o zero do placar na tarde deste sábado, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Vindo de derrota por 2 a 1 para o Goiás fora de casa, o Avaí desperdiçou a chance de reassumir provisoriamente a liderança da competição e saiu de campo vaiado pela torcida. Com o empate, o time catarinense chegou aos 12 pontos e ocupa a terceira colocação.

Do outro lado, o Atlético-GO ampliou sua sequência invicta para quatro jogos, mas ainda está distante do G-4, a zona de acesso à primeira divisão. Com dez pontos, o clube goiano aparece na 10ª posição e pode perder algumas colocações até o fim da rodada.