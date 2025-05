Fortaleza domina o Juventude e aplica goleada pelo Brasileirão

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 10, 2025

Com a vitória, o Tricolor deixa a zona de rebaixamento e assume a nona colocação momentaneamente, com 10 pontos. Já a equipe de Caxias cai para a 16 posição, uma acima da zona de rebaixamento, com sete pontos.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira, para receber o Bucaramanga no Castelão, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

O Juventude recebe o Fluminense no próximo domingo, no Alfredo Jaconi. O confronto será válido pela nona rodada do Brasileiro e está marcado para as 16h (de Brasília).