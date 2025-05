Monaco e Olympique de Marselha vencem pelo Francês e garantem vagas na Champions; veja classificação

O Paris Saint-Germain, já consagrado campeão com antecedência, venceu o Montpellier por 4 a 1 e chegou aos 81 pontos. O Olympique de Marselha fica na segunda posição, com 62 pontos, enquanto o Monaco ocupa o terceiro lugar, com 61. O Le Havre, por sua vez, ainda briga pela permanência na Ligue 1 e é o 16° colocado, com 31 pontos.

O Angers venceu o Strasbourg, chegou aos 36 pontos e se livrou do rebaixamento. A briga pela permanência na Primeira Divisão do Francês fica entre Reims, Nantes, Le Havre e Saint Ettiene, e decidirão na última rodada (34ª), que acontece no próximo fim de semana. O Montpellier, que perdeu por 4 a 1 do PSG, já está rebaixado, com 16 pontos.

Invasão de campo em Le Havre x Marselha

O duelo entre Le Havre e Marselha foi interrompido aos 18 minutos do segundo tempo por conta de invasão no gramado do Estádio Oceane, em Le Havre, após briga nas arquibancadas. O duelo foi retomado depois de cerca de 30 minutos. Antes da interrupção do jogo, o Marselha vencia por 1 a 0, com gol de Gouiri.

No retorno, o Le Havre empatou, com Soumaré. Na reta final, Greenwood e Gouiri, novamente, marcaram e garantiram o triunfo dos visitantes.

Confira os resultados da penúltima rodada do Campeonato Francês: