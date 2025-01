Fonseca bate argentino e alcança a chave principal do Australian Open

O oponente de Fonseca na primeira rodada do Australian Open será definido por sorteio, mas já se sabe que, como qualifier, seu rival sairá da lista que tem os australianos James McCabe, Rinky Hijikata e Jordan Thompson, os argentinos Federico Coria e Camilo Carabelli, o croata Borna Coric, o espanhol Pablo Carreño Busta, os russos Andrey Rublev e Pavel Kotov, os americanos Reilly Opelka e Sebastian Korda, os japoneses Yoshihito Nishioka e Kei Nishikori, o tcheco Jakub Mensik, o francês Ugo Humbert e o chinês Yunchaokete Bu.

Como aconteceu

Do mesmo modo que nas partidas anteriores em Melbourne, Fonseca começou a partida sem problemas para confirmar seu serviço enquanto ameaçava o saque dos oponentes. Desta vez, porém, o brasileiro falhava na hora de alcançar as quebras. Perdeu três break points no quinto game e desperdiçou outros três no sétimo. No nono, Tirante chegou a abrir 40/15, mas Fonseca finalmente a sorte esteve do lado do brasileiro. Em seu nono break point do set, João mandou uma bola que tocou na fita e morreu perto da rede, na quadra do adversário, que não teve chance de alcançá-la. O ponto valeu a quebra, e no game seguinte o carioca fez 6/4.

Com a dianteira, Fonseca passou a jogar ainda mais solto. Acompanhado por uma barulhenta torcida que gritava seu nome em uma lotadíssima Quadra 7, o brasileiro abriu o segundo set com mais uma quebra de saque, que veio com uma direita indefensável. Depois de abrir 2/1, o carioca finalmente jogou um game de saque ruim, com uma dupla falta e até um erro em um smash fácil. João, porém, salvou três break points com excelentes saques (dois aces) e abriu 3/1 com uma direita vencedora.

TEM UM CARA COM UM COLETE DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (EU ACHO) NO JOGO DO JOAO FONSECA KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/w34u15AbG1 -- Jorge Eduardo (@JorgeEduardo___) January 9, 2025

A essa altura, já ficava claro que Tirante não tinha golpes para incomodar o brasileiro consistentemente. Quando o argentino mandou uma direita na rede no quinto game, deu a Fonseca outra quebra e uma vantagem de 4/1 na segunda parcial. Depois disso, o brasileiro só administrou a liderança até fechar a partida e conquistar seu lugar na chave principal.