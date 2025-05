Sub-20 do Palmeiras vence a Portuguesa e se mantém 100% no Paulista feminino

O Alviverde está no grupo 2, ao lado de Portuguesa, São Bento, Ferroviária e Ituano. Do outro lado, Centro Olímpico, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Corinthians formam o grupo 1.

Na primeira fase, as equipes estão divididas em dois grupos de cinco. Os times de cada chave jogarão em turno e returno entre si, com os quatro melhores colocados de cada grupo se classificando para as quartas de final.

As quartas e semi serão disputadas em dois jogos, enquanto o campeão da competição será definido em partida única, com mando do clube que tiver melhor campanha.