Fortaleza atropela Juventude, encerra jejum no Brasileirão e deixa zona de rebaixamento

O Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro com autoridade. Após seis partidas sem triunfo na competição, o time cearense goleou o Juventude por 5 a 0, neste sábado, no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela oitava rodada. O grande nome da partida foi Lucero, autor de dois gols e peça-chave em mais uma atuação convincente da equipe de Juan Pablo Vojvoda.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 10 pontos e saiu da zona de rebaixamento, ganhando fôlego na tabela. Já o Juventude, que segue com sete, permanece próximo da parte mais baixa da classificação, com desempenho preocupante. Em jogos realizados em solo cearense, o clube gaúcho jamais venceu o Fortaleza: agora são oito vitórias dos donos da casa e três empates no retrospecto.

Impulsionado pela goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo pela Libertadores, o Fortaleza mostrou sua força desde o apito inicial. E não demorou para abrir o placar: logo aos dois minutos, Pochettino cruzou da direita e Lucero, bem posicionado no primeiro poste, testou firme no canto do goleiro Marcão para fazer 1 a 0.