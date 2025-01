Quarterback 'brasileiro' estreia como titular na NFL em vitória dos Eagles

O quarterback Tanner McKee, que carrega uma bandeira do Brasil em seu capacete, estreou como titular do Philadelphia Eagles na tarde deste domingo (5).

O que aconteceu

McKee costuma ser a terceira opção da equipe, mas ganhou espaço diante de lesões. Jalen Hurts, titular e estrela do time, ficou fora com uma lesão no dedo e também no protocolo de concussão, enquanto Kenny Pickett, reserva, lesionou as costelas e ficou no banco.

O quarterback fez um bom jogo e conduziu os Eagles a mais uma vitória, a 14ª na temporada. Foram 27 passes completos de 41 tentados, somando 269 jardas e dois touchdowns. Seu rating, estatística americana que vai até 158,3, foi de 100,6.