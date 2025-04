Gabriel Mesquita rescinde com o Guarani e acerta com o Paysandu para a Série B

O goleiro Gabriel Mesquita não faz mais parte do elenco do Guarani. Com contrato válido até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, o jogador chegou a um acordo com a diretoria e rescindiu amigavelmente para defender o Paysandu na disputa da Série B. A saída foi oficializada nesta semana, com o atleta já se despedindo dos companheiros durante a pré-temporada em Águas de Lindóia.

Esta foi a segunda passagem de Gabriel Mesquita pelo time bugrino. Desde seu retorno, ele disputou 12 partidas. Agora, o arqueiro seguirá sua carreira no futebol paraense, onde é aguardado para realizar exames médicos, assinar contrato e ser oficialmente apresentado como reforço do Paysandu.

Com a saída do goleiro, o Guarani precisará se movimentar no mercado para buscar uma peça de reposição. No momento, Emerson Júnior e Fred Conte são as opções do técnico Maurício Souza para a posição, mas a tendência é que a diretoria avalie novas contratações para fortalecer o setor visando a longa jornada na Série C.