Carille lamenta empate do Vasco com o Melgar na estreia da Sula: "Amargo pelas circunstâncias"

Jogando a 2.335 metros acima do nível do mar, o Vasco abriu 2 a 0, com gols de Philippe Coutinho e Pablo Vegetti, viu o Melgar desperdiçar um pênalti e descontar com Gregorio Rodríguez, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Vegetti marcou mais um, mas o time da casa reagiu e empatou o duelo aos 45 minutos, com Facundo Castro e Kenki Cabrera.

Assim, as duas equipes somam um ponto cada. Por enquanto, o Vasco ocupa a liderança do grupo G e o Melgar fica na vice-liderança. Academia Puerto Cabello e Lanús completam a chave e se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Misael Delgado.

"A ideia era colocar bastante jogadores no meio, ficarmos com a bola e sairmos tocando com a posse. Mas não conseguimos. Roubávamos a bola, o adversário pressionava no nosso campo e já perdíamos. Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer o adversário. Infelizmente, não funcionou", analisou Carille.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 18h30, quando visita o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Cruzmaltino começou a competição na 3ª posição, com três pontos. Enquanto o Timão é o 10º colocado, com um ponto somado.