Atacante carrasco do Corinthians na Sul-Americana não marcava há quase um ano

O resultado colocou fim a uma invencibilidade de 23 jogos, cerca de oito meses, do time de Parque São Jorge em seu estádio. A última derrota havia acontecido em agosto do ano passado, quando foi superado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1.

No ano passado, o Corinthians passou por uma história semelhante diante do Novorizontino pelo Paulistão. Na oportunidade, o centroavante Jenison, que vivia jejum de 354 dias, marcou três vezes em Itaquera no triunfo da agremiação do interior por 3 a 1.