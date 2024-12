Conheça o ex-atleta que passou metade da vida na São Silvestre

Sua paixão pela corrida o levou a se formar em jornalismo em 1978 e a estagiar na Gazeta Esportiva, onde começou sua jornada como organizador da prova.

Mudanças e Inovações

Júlio destaca que, até 1978, a corrida era realizada à noite e contava com um número limitado de participantes.

"Em 1979, atendendo ao pedido do público, abrimos as portas para todos. Passamos de 500 para 2.800 inscritos em um único ano", conta. Essa mudança não apenas democratizou a prova, mas também trouxe desafios logísticos, como a escolha do percurso.

Em 1980, Júlio assumiu a direção-geral da corrida e implementou inovações importantes, como o pelotão de elite, que garantiu que os atletas brasileiros competissem lado a lado com os estrangeiros. Essa decisão foi crucial para o crescimento da prova que, em 1988, já contava com 10 mil inscritos.