Onda de brasileira é apontada como maior da história de Jaws entre mulheres

A brasileira Mikaela Fregonese pode ter feito história no temido e famoso mar de Jaws, no Havaí. A paranaense de 43 anos pegou uma onda no último domingo (22) que está sendo considerada a maior da história da praia entre as mulheres.

O que aconteceu

O mar foi o maior dos últimos 20 anos no local. As ondas chegaram a 70 pés, ou cerca de 21 metros.

Para o recorde ser reconhecido, porém, a ondulação ainda passará por um longo processo de análise. A estatura da surfista é usada para calcular o tamanho exato da onda.