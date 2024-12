'Não é hora de parar': reflexões de Zé Roberto sobre permanência na seleção

Com as plantas bem acomodadas na mala, Zé Roberto passou a se preocupar com duas outras coisas: a possibilidade das ervas serem vetadas na fiscalização do aeroporto e, posteriormente, na Vila Olímpica. Em resumo, as plantas chegaram tranquilas na capital francesa e entraram no condomínio que reunia as melhores delegações esportivas do mundo. E agora?

"Na Vila, eu encontrei outra missão: procurar um vaso. Nós fomos experimentar o nosso uniforme e vi vários vasos por lá, embaixo da escada. Conversei com o João, um dos integrantes do COB (Comitê Olímpico do Brasil), expliquei a situação e pedi emprestado um daqueles recipientes. Deu certo. Levei para o quarto e, à noite, plantei tudo direitinho. Deixei ali do meu lado e regava quase todo dia. No final, depois que acabaram as Olimpíadas eu falei, pô, e agora? Eu não posso deixar essa planta. Aí eu levei o vaso de volta para o João e disseram que fariam um sorteio", contou Zé.

Até então, Zé não sabe o nome do sortudo que ficou com vaso cheio de boas energias, afinal - acreditem ou não - ele deu aquela forcinha ao técnico na conquista da medalha. A reportagem fez uma investigação e encontrou várias pessoas que tomaram conhecimento da história, mas nada do herdeiro da planta. Fica aqui o mistério.

Retorno da Turquia

Dois meses depois das Olimpíadas de Paris, Zé Roberto deixou o comando do THY, equipe turca de vôlei. Ele estava à frente do time de Istambul há duas temporadas e decidiu pedir demissão e esclareceu à reportagem sobre sua decisão.

"Trabalhar na Turquia é muito bom. Trabalhar com a Turkish Airlines é muito bom também. É uma empresa muito legal de se trabalhar, de se conviver, de entender como funciona. Mas eu acho que chega um momento na sua vida que você tem que escolher um pouco as suas batalhas. Concordar ou não concordar, isso faz parte das nossas escolhas. Eu achei que era hora de voltar", explicou Zé Roberto.