Primeira derrota de Renato Gaúcho no retorno ao Fluminense gera chuva de críticas da torcida

A aposta não deu certo, e a conta chegou. A primeira derrota de Renato Gaúcho desde seu retorno ao comando do Fluminense veio justamente no Clássico Vovô deste sábado e da forma mais dolorosa: 2 a 0 para o Botafogo, encerrando uma sequência de quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão (três vitórias e um empate) e ampliando a incômoda marca de oito derrotas seguidas para o rival alvinegro. Mais do que o resultado, a atuação apática e a estratégia adotada pelo treinador acenderam o pavio da crítica entre os torcedores tricolores.

A principal fonte de irritação foi a decisão de Renato de poupar todos os titulares no jogo do meio de semana pela Copa Sul-Americana contra o Unión Española. A justificativa era clara: chegar com força máxima e descansado para o clássico contra um Botafogo que vinha pressionado e havia jogado na Argentina. O plano, no entanto, ruiu completamente no gramado do Nilton Santos. O Fluminense foi engolido no primeiro tempo, viu o Botafogo abrir o placar com Vitinho e só não foi para o intervalo com uma desvantagem maior graças às defesas de Fábio.

Nas redes sociais e fóruns de torcedores, a cobrança foi imediata e intensa. Muitos questionaram a lógica de poupar o time inteiro para, na prática, apresentar uma das piores atuações recentes. Termos como "humilhação" e "baile tático" foram usados para descrever o que se viu, especialmente na primeira etapa. A falta de intensidade e a lentidão na troca de passes, mesmo com a equipe teoricamente descansada, foram pontos de grande reclamação, contrastando com a postura mais agressiva do Botafogo, que vinha de uma viagem desgastante.