Vôlei Renata vira em Suzano e está na final da Superliga

Em busca do título inédito, o Vôlei Renata alcança a segunda final consecutiva, a terceira desde a criação do projeto. Sob o nome de Brasil Kirin, o time paulista perdeu a final para o Sada Cruzeiro em 2015/16. Ano passado, foi superado pelo Sesi Bauru na decisão. A equipe campineira ficou com o bronze em 2013/14 e em 2020/21.

O JOGO

Diante de uma Arena Suzano completamente lotada, com sete mil torcedores, os donos da casa começaram perdendo, mas terminaram o set com moral, conseguindo diminuir uma vantagem que chegou a ser de cinco pontos e perdendo pela diferença mínima. Na segunda parcial, a virada de bola do Vôlei Renata – ponto forte do time no primeiro set, principalmente com Bruno Lima – caiu. Suzano foi com coragem para o saque, Bieler distribuiu bem, colocando os centrais para jogar e dificultar a marcação rival, para empatar a partida em 1 a 1.

O jogo voltou a ficar equilibrado na terceira parcial, e novamente o Suzano, empurrado pela torcida, encontrou forças para virar um placar em que perdia por 23 a 20 e depois 24 a 22. O Vôlei Renata voltou mais agressivo no saque e Adriano, até então sumido na partida, voltou a ter relevância na decisão dos pontos. Sem muito esforço, o time campineiro venceu por 25 a 18 levando a partida para o tie-break.

Suzano abriu logo 4 a 1 no quinto set, mas o Vôlei Renata reagiu e empatou em 5 a 5, mas só conseguiu abrir dois pontos de vantagem no 13 a 11, após um erro de ataque do time da casa. Num ataque de Judson, a equipe de Campinas carimbou a vaga para a final.

SUZANO: Bieller, Guilherme Sabino, Maicon Leite, Pedrosa, Daniel Muniz, Renan Bonora e Tiago Brendle (líbero). Entraram: Taichi, Gabriel, Gabriel Pessoa, Wennder, Rodriguinho, Gabriel Santos. Técnico: Peu Uehara.