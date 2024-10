Gabi presenteia Rebeca com camisa de time italiano: 'Bem-vinda à família'

Rebeca, bem-vinda à família! Que tal nosso uniforme em você? Rebeca Andrade, ginasta brasileira e campeã olímpica, é uma das atletas mais talentosas do mundo. Com sua coragem e determinação conquistou o coração de milhões de torcedores, tornando-se um ícone do esporte e motivo de orgulho para o Brasil. Conegliano, no Instagram

Rebeca também compartilhou fotos do momento no Instagram. A ginasta brasileira agradeceu a recepção e se definiu como o "mascotinho" da equipe.

Aff, só ando com elite! Obrigada por me receber tão bem na sua casa nova! Eu sou um mascotinho pé quente. Rebeca Andrade

A passagem de Rebeca Andrade pela Itália já dura alguns dias. Na última terça-feira (15), ela publicou uma foto acompanhando um treino de Gabi no Conegliano.