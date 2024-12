Corinthians: maior doador da vaquinha cofundou 1º unicórnio de criptomoedas

Maurício Chamati formou-se em 2004 em Ciências da Computação pela Unip (Universidade Estadual Paulista). Em 2008, especializou-se em arquitetura de sistemas e SOA (arquitetura orientada a serviços) pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Em 2012, concluiu um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Maurício e o irmão, Gustavo, fundaram o Mercado Bitcoin em 2013, transformando a corretora em uma das maiores do mundo. O Mercado Bitcoin foi o primeiro unicórnio de criptomoedas da América Latina, alcançando uma avaliação de US$ 2,1 bilhões em 2021 após aporte de US$ 200 milhões do SoftBank.

Sob a liderança de Maurício como CTO, o Mercado Bitcoin cresceu exponencialmente. Ele foi responsável por garantir a segurança e o desenvolvimento da plataforma durante períodos de alta volatilidade no mercado. Hoje, a empresa integra o grupo 2TM, que também controla iniciativas como Blockchain Academy e MezaPro.

Torcedor fanático do Corinthians, Maurício Chamati já esteve envolvido com o clube antes mesmo da campanha da Neo Química Arena. Em 2021, o Mercado Bitcoin, empresa cofundada por ele, firmou uma parceria com o Corinthians sob a gestão do então presidente Duílio Monteiro Alves. O contrato de patrocínio teve vigência até o final de 2022, reforçando a conexão de Maurício e sua empresa com o time.

Os nomes dos principais contribuintes podem ser acessados no site oficial da campanha de doações para a Neo Química Arena. Embora os valores individuais não sejam divulgados, o site apresenta uma lista com os 100 maiores doadores.

O site também apresenta um levantamento dos valores totais doados por torcedores de diferentes Estados. São Paulo lidera o ranking, com R$ 22.788.807,95 arrecadados até o momento, seguido pelo Paraná e outros Estados que contribuíram significativamente para o projeto.