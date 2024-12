Hortência, Mari Paraíba e mais: veja atletas que já posaram para a Playboy

Ida

Ida foi outra musa do vôlei e chegou a posar para a revista Playboy Imagem: Montagem UOL com fotos de Divulgação

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atlanta 1996, Ida fez um ensaio para a Playboy no ano da conquista, que gerou um "climão" na seleção brasileira. Com o cachê do ensaio, Ida comprou seu primeiro apartamento.

Sei que teve fofoca e criou um climão na seleção. Para mim, não mudou nada, não mudou minha essência. Cada um ficou com sua conclusão. Sei de algumas histórias, do auê que foi. Eu fiz e pronto. Se gostou ou não gostou, se sentiu dor de cotovelo, não quero saber. Está tudo certo. Ida, ao canal do Youtube 'Clube da VIP'

Outras atletas que posaram para a Playboy

Andrea Lopes - surfista Imagem: Divulgação/Playboy