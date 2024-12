Patinadora holandesa posa nua para a Playboy e quebra recorde de vendas

Joy Beune comemorou o sucesso da revista com suas fotos. Ela, no entanto, detalhou ao jornal De Telegraaf, da Holanda, a decepção da mãe com a decisão de posar nua. O pai brincou com o aceite da filha.

Muito bom saber. Eu não esperava que tantos fossem vendidos. Ela [mãe] sentou-se com as mãos sobre os olhos por cerca de um minuto e disse: 'ah, não'. Meu pai achou engraçado e disse brincando: 'Bom, então vamos pular a edição de dezembro' Joy Beune

Aos 25 anos, Joy não tem tantas conquistas como profissional, mas acumulou marcas quando ainda concorria na categoria júnior. Ela foi campeã mundial júnior em 2018 e ficou com a prata na competição em 2017.