Hortência explica por que aceitou posar nua para Playboy aos 28 anos

Hortência terá sua vida retratada nos cinemas em um filme que já está em produção. Sua parceria nas quadras com Magic Paula será o foco do longa, que contará com as atrizes Letícia Colin e Camila Márdila interpretando as atletas.

A ex-jogadora espera que o filme não seja um documentário, mas sim algo impactante e motivacional para o público. Ela destaca que o filme está sendo construído por mulheres, tanto na direção quanto no roteiro.

Quero que seja uma coisa que, quando as pessoas forem assistir, impacte na vida delas, que seja algo motivacional. Quero que seja uma mensagem legal. Hortência

Hortência é medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996), campeã mundial e possui três medalhas em Jogos Pan-Americanos.