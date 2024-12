Ex-UFC preso cresceu longe de Sidney Magal e foi cortado por não bater peso

Ex-lutador de UFC e irmão do cantor Sidney Magal, Vinicius Magalhães foi preso nos Estados Unidos no último sábado (7) por crimes à mão armada. Aos 39 anos, o atleta deixou o Ultimate em 2013, teve uma relação distante com Magal e até foi cortado de uma luta por não bater o peso.

Relação do Sidney Magal

Vinny e Sidney são irmãos por parte de pai e passaram um longo período sem se encontrar. Eles voltaram a se falar após o outro irmão, e agente de Vinny, Darcy Magalhães fez um apelo em um programa de televisão.