Chefão do UFC confirma evento no Brasil em 2025, mas faz mistério sobre sede

Um dos países mais tradicionais e bem-sucedidos dentro das artes marciais mistas, o Brasil é um dos destinos mais recorrentes do UFC. E na temporada de 2025, essa sina será mantida. Presidente da organização, Dana White revelou que o Ultimate sediará um evento em solo tupiniquim no próximo ano. Apesar da confirmação, o dirigente da liga evitou cravar qual cidade será a sede oficial do show.

Nos últimos anos, os destinos favoritos do UFC no país foram o Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, outras cidades como Brasília, Curitiba e Fortaleza também despontam como candidatas, já que também já foram sede de cards da companhia no passado. Outro mistério não revelado por Dana foi o tipo de evento que será promovido: show numerado com 'PPV' e disputa de cinturão em jogo ou não numerado, o chamado 'Fight Night', sem disputas de título previstas.