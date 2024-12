Ginástica no Brasil vive boom, diz técnico de Rebeca: 'Tem fila de espera'

Como trabalhar com geração vitoriosa e a que está chegando? "Acho que é o melhor cenário que a gente pode ter. Eu sei que as meninas são novas ainda, então podemos fazer essa mescla de competições, onde a gente utilize essas meninas mais novas com as meninas mais experientes, e também o exemplo delas. Elas lutaram tanto... Hoje, no resultado de uma equipe, todo mundo sai com medalha. Então, isso faz com que aquela menina que não é especialista em algum aparelho também se motive para ganhar uma medalha, porque pode contribuir com a equipe. [As mais novas] Verem que essa equipe conseguiu, e vão estar dentro desse planejamento, tende a motivar e melhorar muito".