Esporte domina buscas do Google em 2024, e Rebeca é estrela; veja destaques

Olimpíadas e Copa do Brasil fecharam o top 5 do que mais esteve em alta. A seleção argentina de futebol ficou em décimo, atrás de: Eleições 2024, Inundações no Rio Grande do Sul, Divertida Mente 2 e TSE.

As buscas do ano representam os temas que tiveram maior crescimento. Não são necessariamente os mais buscados, mas sim os que tiveram os maiores aumentos em comparação com o ano anterior.

A atleta Rebeca Andrade foi o grande nome de 2024. Recordista de medalhas olímpicas do Brasil, ela se consolidou como a personalidade e esportista mais popular.

O holandês Memphis Depay, que só chegou ao Brasil em setembro, foi o terceiro esportista que mais despertou interesse. O jogador do Corinthians ficou atrás de Rebeca Andrade e Simone Biles. Rayssa Leal e o goleiro Cássio completam o top 5 entre os atletas.

Buscas do Ano