Entidades se unem contra projeto que pode impactar nos recursos ao Esporte

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e diversas confederações esportivas se uniram em um posicionamento contrário à inclusão da Lei de Incentivo ao Esporte no Projeto de Lei Complementar 210/24. Em nota, o Ministério do Esporte afirmou que a LIE "permanece em vigor, com validade prevista até o dia 31 de dezembro de 2027".

O PLP estabelece que não serão concedidos, ampliados ou prorrogados benefícios e incentivos fiscais quando o governo apresentar déficit primário ou se as despesas discricionárias do governo diminuírem de um ano para outro.

Tanto o COB quanto as confederações foram às redes sociais ressaltar que "esses recursos são fundamentais em ações que promovem a prática esportiva em todo o país" e que os impactos da descontinuidade "no campo social, educacional e esportivo no Brasil serão terríveis".