Atlético-GO fecha a contratação do treinador Fábio Matias, ex-Juventude

Um dos momentos marcantes da sua carreira foi o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, conquistado pelo Internacional, reforçando seu histórico positivo com jovens atletas e desenvolvimento de elenco.

Apesar da contratação já estar sacramentada, Fábio Matias ainda não comandará o time neste fim de semana. O Atlético-GO enfrentará o Remo, no domingo, no Estádio Antônio Accioly, sob o comando do auxiliar Anderson Gomes, da comissão técnica permanente do clube.

Com uma campanha oscilante nas primeiras rodadas da Série B, o Atlético-GO ocupa atualmente a 13ª posição, com 10 pontos. O clube aposta em uma retomada sob o comando de Matias para subir na tabela e entrar definitivamente na disputa por uma vaga no G-4, zona de acesso à Série A de 2026.