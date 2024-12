Fratus justifica aposentadoria da natação aos 35 anos: 'Meu auge passou'

O nadador Bruno Fratus confirmou na noite desta quarta-feira (11) a decisão de se aposentar das competições.

Dia 11 de dezembro de 2024 é o dia que anuncio oficialmente a minha aposentadoria depois de um debate interno de meses, de negação. Foram várias fases de luto, irritabilidade e negação até que você encontre aceitação e tudo faça sentido

O que aconteceu

Fratus brincou sobre o vazamento da notícia dias atrás e explicou o porquê de anunciar a aposentadoria nesta quarta (11), no Prêmio Brasil Olímpico, realizado no Rio de Janeiro. "Nada mais justo que uma noite de celebração do esporte olímpico seja uma celebração da nossa carreira, da nossa história, e a aposentadoria faz parte. É uma carreira que começa com a gente já sabendo que vai acabar cedo".