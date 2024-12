'Voz aos atletas': Fabiana Murer e Agberto lançam chapa de oposição na CBAt

Eu não teria tido a carreira de sucesso que eu tive, se eu não tivesse ido pra Europa. Morava numa cidade perto de Roma, durante dois meses, treinava num centro de treinamento dos carabineiros italianos. Isso me ajudou muito a entender como é que as coisas funcionam do ponto de vista de organização de eventos, como é que eu me relacionava com as pessoas, mas sobretudo porque eu tinha, toda semana, a oportunidade de competir com atletas que estavam na edição anterior, dois, três dias antes, mas via de regra eram todos novos. Você media forças com adversários diferentes o tempo todo. Te permite também ter um olhar diferente em relação ao teu adversário. Você deixa de admirar, de idolatrar. Eles sofrem como a gente. Posso garantir quase com 100% de segurança que se o atleta que não passa por esse processo, quando ele chega lá, ele congela.

Agberto

Igualdade de gênero