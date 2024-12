Grêmio x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Grêmio recebe o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão Série A. As equipes se enfrentam apenas para cumprir tabela.

O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Corinthians entra em campo sem pressão por já estar garantido na Libertadores 2025. A vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (4), impede que a Raposa alcance o mesmo número de pontos que a equipe alvinegra. O Timão é o sétimo colocado, com 53 pontos e, mesmo se for derrotado neste domingo, ficará no G8.