Corinthians garante vaga na Libertadores com gol salvador do Palmeiras

A virada de chave veio, principalmente, após a janela de transferências do meio do ano. Os reforços contratados viraram titulares e a cereja do bolo veio com a chegada do holandês Memphis Depay. A equipe engrenou no esquema 4-4-2 montado por Ramón Díaz e decolou no Brasileirão.

O Corinthians não só se garantiu na Libertadores, como também conseguiu uma vaga na Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista viu de perto o risco de ficar de fora do torneio nacional após ser eliminada na primeira fase do Paulistão, cair nas semifinais da Sul-Americana e da própria Copa do Brasil, além de fazer campanha ruim no Brasileirão até as rodadas finais.

O Corinthians apenas cumprirá tabela no próximo domingo (8), contra o Grêmio. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão.