Convocação da seleção brasileira: veja lista completa de Dorival Júnior

O primeiro desafio do Brasil será a Colômbia, no dia 20 de março. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A Argentina será a adversária no dia 25 de março. A seleção enfrenta os atuais campeões do mundo no Monumental de Núñez.

O Brasil é o atual 5° colocado nas Eliminatórias. A seleção tem 18 pontos e aparece atrás de Argentina (25), Uruguai (20), Equador (19) e Colômbia (19).

A lista de Dorival Júnior