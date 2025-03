João Fonseca estreia hoje no Masters 1000 de Indian Wells; onde assistir

João Fonseca volta às quadras hoje pela primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos EUA. O brasileiro joga contra o britânico Jacob Fearnley, número 81 do mundo, às 16h.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN3 (TV fechada) e no Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O carioca de 18 anos é o atual 80º colocado no ranking mundial. Caso vença na primeira rodada em Indian Wells, Fonseca pegará Jack Draper, 14º do mundo.