Transmissão ao vivo de Nova Iguaçu x Vasco: veja onde assistir

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Equipes se enfrentaram na primeira rodada da Taça Guanabara deste ano. O duelo terminou empatado em 1 a 1.