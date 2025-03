Transmissão ao vivo da convocação da seleção brasileira: assista

O técnico Dorival Júnior convoca hoje os jogadores para os jogos do Brasil diante de Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 (assista à convocação ao vivo no vídeo acima).

O evento está previsto para 11h (de Brasília), em um hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O canal do UOL Esporte, no YouTube, também transmite a convocação, assim como o canal da CBF.

Dorival já divulgou uma lista com 52 jogadores pré-convocados. Os 23 nomes definitivos serão divulgados hoje. A principal expectativa é pelo retorno de Neymar, que fez a última partida pela seleção em outubro de 2023.