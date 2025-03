Transmissão ao vivo de João Fonseca em Indian Wells: veja onde assistir

A jornada de João Fonseca nos grandes torneios da ATP segue firme. Hoje, o brasileiro estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, enfrentando o britânico Jacob Fearnley (81º do ranking). A partida acontece a partir de 16h (de Brasília).

Onde assistir? O jogo será transmitido na ESPN2 (TV fechada) e no Disney+ (streaming — sujeito às condições da plataforma).

Aos 18 anos, Fonseca ocupa a 8ª posição do ranking e tenta dar sequência ao crescimento no circuito. Se avançar, terá um grande desafio pela frente: Jack Draper, atual 14º do mundo.