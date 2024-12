Fernando Alonso exalta título de Bortoleto na F2: 'A história foi feita'

Imagem: Joe Portlock - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Image

Gabriel Bortoleto terminou, neste domingo (8), a corrida de Abu Dhabi em segundo lugar e conquistou o título da temporada 2024 da Fórmula 2. O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial da F1 e também empresário do brasileiro, acompanhou de perto a conquista do pupilo.

Os dois têm uma sólida amizade para além dos negócios na A14 Management, agência que cuida da carreira do brasileiro, e constantemente trocam conselhos sobre a profissão. Após o título, Alonso foi um dos que mais enalteceu o jovem piloto de 20 anos.

Relação estreita

Mais do que um empresário da A14, Fernando Alonso aconselha o piloto brasileiro nos momentos mais difíceis, garantindo a evolução de Bortoleto. Quando ainda atuava pela Fórmula 3, Bortoleto recebia com frequência os conselhos e considerações do bicampeão mundial sobre carreira.