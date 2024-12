Pantoja adota skin 'de Elvis' e cita surpresa com rival por cinturão do UFC

Demetrious Johnson já faturou cinturão do peso-mosca no UFC Imagem: Foto: ONE

Próximo adversário. "Eu respeito muito todos os lutadores, tem um ranking ali e tudo mais, mas se a oportunidade de lutar contra o Demetrious Johnson fosse real... Agora ele é um cara que não faz parte mais de nenhuma outra organização, então eu acredito que ele possa assinar com quem quiser. Faria total sentido a volta do Johnson para o UFC."

Como será o Pantoja daqui 15 anos? "Quero estar sendo avô, tendo o meu sítio por aí, quietinho, eu e minha esposa... Como lazer é isso, mas também quero dar muita coisa de volta. Eu tenho muita vontade de voltar em Arraial do Cabo e montar um projeto decente para as crianças, algo que não é do parâmetro do Brasil. Depois que a gente começa a ganhar o mundo, vê as coisas como são, vê o quanto de imposto a gente paga e não ter esses atributos onde deveriam estar. E aqui nos EUA, em um país de primeiro mundo, você vê que tem dinheiro para fazer as coisas. As coisas só não acontecem porque não querem."

Flamenguista torcendo para o Botafogo. "É óbvio que eu vou torcer para o Botafogo ganhar [o Brasileirão]. Eu sempre vou torcer para o Flamengo, e se o Flamengo não pode vencer, que seja um time do Rio. Se o time do Rio não puder, que seja um time do Brasil. E por aí vai. Eu acompanho o futebol, e o Botafogo tem feito um futebol muito bonito. Eles têm um time maneiro. É legal ver o Botafogo jogar."