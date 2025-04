UFC Vegas 106: Thiago Moises enfrenta Jared Gordon em maio

Ambos os lutadores possuem o mesmo recorde dentro do UFC, com oito vitórias e seis derrotas cada. O duelo se dará na categoria dos leves, uma das mais disputadas da organização, e acrescenta mais um representante brasileiro ao card do UFC Vegas 106.

Brasileiros em ação

O UFC Vegas 106 contará com uma grande presença brasileira, com oito atletas escalados. Além de Gilbert Burns na luta principal e Thiago Moises no octógono, o evento terá o embate entre Tainara Lisboa e Luana Santos, além das participações de Rodolfo Bellato, Luana Pinheiro, Matheus Camilo e Denise Gomes.

Veja o card até o momento

Gilbert Burns vs Michael Morales

Jared Gordon vs Thiago Moises