Russo aplica nocaute avassalador em 32 segundos no PFL; veja

Gadzhi Rabadanov precisou de apenas 32 segundos para encerrar sua participação nas quartas de final do torneio dos pesos-leves (70 kg) da PFL. Com um nocaute brutal sobre Marc Diakiese, na co-luta principal do PFL 3, realizado na última sexta-feira (18), em Orlando, o atleta demonstrou um forte poder de defesa e de ataque (veja abaixo ou clique aqui).

O combate começou com ambos os atletas buscando espaço no centro do cage. Diakiese tentou se impor com um chute no corpo, mas Rabadanov respondeu imediatamente. O russo desviou a perna do adversário num gesto técnico, levou a luta ao chão e iniciou uma sequência violenta de golpes no ground and pound. O árbitro interrompeu a disputa após o congolês apagar com os socos, decretando o nocaute técnico ainda no primeiro round.

Com a vitória, Rabadanov amplia sua sequência invicta para 11 lutas e avança para a semifinal do torneio, marcada para o dia 27 de junho, quando enfrentará Jay-Jay Wilson - rival que já venceu em 2022 por decisão unânime pelo Bellator. O russo, campeão dos leves da PFL em 2024, vem de três nocautes consecutivos na organização e é apontado como um dos favoritos ao título desta temporada.