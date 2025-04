Ex-lutadores do UFC, Darren Till e Darren Stewart se enfrentam no boxe

O Misfits Boxing 21, agendado para o dia 16 de maio em Derby, Inglaterra, ganhou um novo e empolgante main event: o duelo entre dois ex-lutadores do UFC, Darren Till e Darren Stewart. O confronto, que substitui o aguardado combate entre KSI e Dillon Danis, foi cancelado devido à doença do influencer e promete atrair a atenção tanto dos fãs de boxe quanto dos entusiastas das artes marciais mistas (MMA).

Darren Till (32 anos) entra no ringue com um recorde de uma vitória no boxe profissional, após sua estreia bem-sucedida em janeiro deste ano, quando nocauteou Anthony Taylor no sexto round. O britânico, ex-desafiante ao título do UFC na categoria dos meio-médios, tem mostrado um grande interesse pelo boxe desde que deixou a organização em dezembro de 2022, após uma derrota por finalização para Dricus Du Plessis no UFC 282. Till, que tem um histórico de cinco vitórias e cinco derrotas no octógono, agora está em busca de consolidar sua carreira no boxe, após iniciar essa nova jornada.

Do outro lado, Darren Stewart (34 anos) fará sua estreia no boxe profissional. Conhecido no MMA por seu trabalho no UFC, Stewart acumulou 14 lutas na organização antes de anunciar sua aposentadoria em 2024, citando dificuldades financeiras como a principal razão para sua decisão de pendurar as luvas. No entanto, menos de um ano depois, ele está de volta, desta vez no ringue de boxe, com a expectativa de se reinventar na carreira. Seu retorno às competições, agora em uma nova modalidade, será um grande teste para sua adaptação e habilidade no esporte.