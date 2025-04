Boxeador morre seis dias após ser nocauteado em luta amadora

O boxeador paranaense Lucas Lazarini, de 28 anos, faleceu na noite da última sexta-feira (18) em decorrência de uma hemorragia cerebral sofrida após ser nocauteado durante uma luta na Copa Paraná de Boxe Amador, realizada no sábado anterior. Natural de Ponta Grossa, o atleta estava internado há seis dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ele foi atendido ainda no local do evento, após cair no ringue ao receber um forte golpe no rosto, durante o terceiro round da luta. O impacto causou a lesão cerebral que acabou levando à sua morte.

Além da carreira como lutador, Lucas era treinador credenciado e integrava a equipe Panda Fight Team. Ele também se preparava para deixar os ringues temporariamente para se dedicar à esposa, Isabela Melo, que está grávida. O casal tinha planos para abrir uma academia de boxe e oficializar a união em um casamento civil no próximo mês.

A Federação Paranaense de Boxe lamentou publicamente o falecimento, destacou o histórico dedicado de Lazarini no esporte e afirmou que prestou suporte médico e hospitalar desde o ocorrido. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Curitiba. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.